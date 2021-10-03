رضا شرف الدين: ديون النجم الساحلي ناهزت 76 مليون دينار و لن اترشح لانتخابات يوم 9 اكتوبر الجاري

وات - اكد رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي امس ان ديون الفريق خلال الفترة التي قضاها 9 سنوات ونصف ناهزت 76 مليون دينار, مشددا على انه لن يترشح الى لفترة نيابية جديدة بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 9 اكتوبر الجاري.



وافاد شرف الدين خلال الجلسة العامة التقييمية للنجم الساحلي التي نقلها الموقع الرسمي للنادي "ان الجلسة التقييمية كانت مناسبة للمصارحة بين احباء النجم تمكن فيها كل طرف من التعبير عن رايه بكل صراحة ودون ضغوطات ومع ذلك فانني مستعد للمحاسبة حيث تحملت خلال الاعوام الماضية بكل شجاعة وكانت مهمتي الاساسية الدفاع عن مصالح النجم الساحلي ولم اتردد في توفير كل الظروف المساعدة على انجاح مسيرة الفريق على حساب مصالحي الشخصية وحياتي الخاصة تمكنا فيها من تحقيق عديد الانجازات ناهزت 56 لقب خلال طوال فترتي النيابية وهي حصيلة قياسية لم يسبق تحقيقها من قبل".



واضاف رئيس النجم الساحلي ان "الفترة النيابية كانت فيها عديد الانجازات والاجتهادات رغم صعوبة الظروف منذ تولي الرئاسة التي كات في 2012-2013 لاكمال فترة الرئيس السابق حافظ حميد وتحملت بعدها مسؤولتي لمواصلة المشوار بعد جلسة عامة انتخابية كانت الترشحات مفتوحة امام الجميع وبالتالي لم اكن في يوم من الايام متشبثا بالرئاسة حيث حاولت الدفاع على مصالح النجم في فترة لم تخلو من الاخطاء وهذا طبيعي ولكن مع ذلك حبي للنجم كلفني الكثير على الجانب الشخصي من الناحية المادية, وساترك النجم مرتاح الضمير".



وقال شرف الدين "ان ابواب الفريق باتت مفتوحة اليوم امام الجميع لتحمل المسؤولية حيث عقدت 3 اجتماعات مع المرشح ماهر القروي, بحضور عدد من الاطراف ذات العلاقة بوضعية النجم الساحلي (محامي و محاسب) وهو على علم تام بواقع الفريق خاصة من الناحية المادية,وقد قدمت له كل التشجيع و المساندة, وهو يحمل افكار جديدة و طموحات كبيرة, رغم يقيني التام ان الصعوبات المالية ستتواصل وقد يناهز العجز 42 مليون دينار خلال 4 سنوات القادمة, هذا رغم السعي المرتقب الى تطوير الموارد في عناوين الاشهار و مداخيل الجمهور و بيع اللاعبين".



ومن جهته اشار عبد الجليل البوراوي رئيس اللجنة المستقلة لانتخابات النجم الساحلي ان "الجلسة التقييمية طغى عليها الحماس و التشنج من قبل الجمهور الحاضر وهي حالة عامة بحكم الظروف الموضوعية التي تعيشها البلاد بصفة عامة وقد تدخلت في عديد المرات لتهدئة النفوس والخواطر حتى لا تتجاوز التدخلات الحدود بما ان النجم الساحلي فريق عريق و يبقى عائلة واحدة رغم الاختلافات".



وحول عدم المصادقة على التقريرين المالي و الادبي اوضح البوراوي "ان لا اثر قانوني للمصادقة عل التقريرين طالما ان التقرير المالي صادق عليه مراقبو الحسابات وهذا الاهم".

وانهى ان "لجنة الانتخابات ستعقد يوم غد الاثنين اجتماعا للنظر في الترشحات الواردة لرئاسة النجم الساحلي ومدى مطابقتها للشروط الموضوعة حتى تدور الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 9 اكتوبر الجاري في احسن الظروف".



