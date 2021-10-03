إنطلاق مسيرة مناصرة قيس سعيد وسط إجراءات أمنية مشددة

وات - انطلقت صباح، الأحد، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الوقفة المساندة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، داعية ضمن شعاراتها المرفوعة إلى فتح ملفات الفساد السياسي في البلاد وعدم التراجع عن قرار تعليق أعمال البرلمان.



وتجمهر أنصار رئيس الجمهوريّة أمام المسرح البلدي بالعاصمة مردّدين هتافات تندد بما أسموه فترة الحكم الفاشلة لحركة النهضة طيلة العشر سنوات الماضية. ويقدّر عدد المناصرين لقرارات 25 جويلية 2021 ببعض الآلاف.



ويشهد الشارع الرئيسي للعاصمة انتشار مكثّف لقوّات الامن وبمداخل ومخارج الشارع مع تنفيذ حملات تفتيش للمارة والعابرين تحسبًا لأي خطر أمني، كما تمّ تطويق المكان المخصص لمناصري سعيد أمام المسرح البلدي .



ويحضر المسيرة عديد الشخصيات السياسيّة على غرار الناشط السياسي رضا شهاب المكي ووزير التجارة الأسبق محمد المسليني إضافة إلى نشطاء في حراك 25 جويلية.



ويتم تنظيم المسيرة إثر دعوات أطلقها مناصرون لرئيس الجمهورية على صفحات التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع تعبيرا عن مساندتهم لقراراته منذ 25 جويلية 2021 وردا على وقفة احتجاجية مناهضة لسعيّد نفذها أنصار حركة النهضة وحلفاؤها الأحد الماضي في العاصمة 26 سبتمبر 2021



كما دعت أحزاب حركة الشعب والتحالف من أجل تونس والتيار الشعبي أنصارها إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف الولايات داعمة لقيس سعيد، الأحد.



