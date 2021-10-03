نقابة الصحفيين تنشر توصيات في السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين خلال تحركات الأحد

ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفيين العاملين على تغطية التحركات بكافة مناطق الجمهورية اليوم الأحد بضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن في نقل الخبر وبتوخي الحذر.



كما دعتهم ،في بيان لها، إلى باتباع توصيات وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات والمتمثلة اساسا في التحضير الجيد قبل الانطلاق للتغطيات (استطلاع تفصيلي لمنطقة الاحتجاجات والتنسيق مع المتظاهرين وقوات الأمن) وارتداء الصدريات أو الشارات المميزة لكم والاستظهار ببطاقاتكم المهنية عند الطلب، والانتباه ما اذا كان الصحفي مستهدفا او لا.





كما أوصت النقابة الصحفيين بعدم التمركز بين المحتجين والأمنيين (المنطقة الفاصلة بينهما) والابتعاد عن التجمعات الخطيرة و تفادي التواجد الدائم وسط المحتجين لتفادي ردة فعل سلبية في حالات التشنج.



وحثتهم على العمل في شكل مجموعات لرفع مستوى السلامة، وعدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المتظاه والحرص على استخدام عدسات تصوير ملائمة للأحداث «الزوم» باعتباره يوفر الابتعاد عن مناطق الخطر.



وأكدت نقابة الصحفيين على ضرورة التواصل الدائم مع وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة والمؤسسات الاعلامية التي من المفترض ان تعين مسؤولين مع الصحفيين الميدانيين.

ودعت الصحفيين الميدانيين إلى التضامن الكامل في الميدان في ظل ارتفاع نسبة المخاطر منذ بداية شهر سبتمبر خلال الاحتجاجات المؤيدة والمعارضة.











