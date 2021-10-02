المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع في تحضيراته للمقابلتين ضد نظيره الموريتاني

انطلق اليوم السبت، تربص المنتخب الوطني للأكابر استعدادا للمقابلتين ضد نظيره الموريتاني، يومي 7 أكتوبر بملعب حمادي العقربي برادس ويوم 10 أكتوبر في نواكشط في اطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثانية ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.



واقيمت الحصة التدريبية الاولى بالملعب الأولمبي بالمنزه بحضور عدد من اللاعبين وهم فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد ، إلياس الدامرجي (تدرب مع المجموعة على أن يلتحق بالمنتخب الأولمبي غدا) ، وياسين مرياح، سعد بقير، نعيم السليتي، حمزة المثلوثي، فخرالدين بن يوسف، سيف الدين الجزيري، علي معلول، محمد علي بن رمضان.



ومنح المدرب ترخيصا للحارس معز حسن للبقاء مع ناديه على أن ينضم إلى زملائه مساء الغد فيما بقي الفرجاني ساسي ويوسف المساكني في النزل للخضوع إلى تمارين لإزالة الإرهاق تحت إشراف الإطار الطبي وذلك في انتظار تواصل قدوم اللاعبين بعد انتهاء مشاركاتهم مع انديتهم في مقابلات نهاية الاسبوع.



وكان الجانب البدني مهيمنا على الحصة الأولى، حيث اختار الإطار الفني العمل على مساعدة اللاعبين الذين قدموا إلى تونس في الساعات الماضية على تجاوز الإرهاق وبالتالي لم يكن نسق التمارين قويا في هذه الحصة على أن يتواصل العمل بمعدل حصة واحدة يوميا إلى موعد اللقاء.



ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط امام منتخبي زامبيا وغينيا الاستوائية ب3 نقاط لكل منهما بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الاخير بلا رصيد.



ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الاخير الذي سيقام بخروج المغلوب بمباراتين بنظام الذهاب والاياب على ان يصعد الفائز الى المونديال.



