أكثر من مليون شخص من الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق لم يتلقوا التلقيح ضد كورونا

وات - أفادت المكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة، رافلة الدلاجي، اليوم السبت، أن حوالي مليون و400 الف شخص من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، لم يتلقوا الى حد اليوم التطعيم ضد كورونا وهو ما يؤكد عزوف هذه الفئة على الاقبال على التلقيح.



وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بالقول "لهذا السبب تم تنظيم عمليات التلقيح المفتوحة يومي 2 و 3 أكتوبر الجاري لفائدتهم مع امكانية اختيار نوع اللقاح".



وبيّنت أن نسبة الذين تلقوا جرعة على الاقل لم تتجاوز 70 بالمائة (4 ملايين و630 شخصا) ولم تتعد نسبة الذين تلقوا جرعتين بالنسبة لهذه الفئة 55 بالمائة مشيرة الى وجود تفاوت في تطعيم هذه الفئة بين الجهات اذ توجد ولايات لم تتعد نسبة التلقيح فيها 50 في المائة.



واضافت الدلاجي ان حصر هذه الفئة في تلقي لقاح أسترازينكا جعل العديد منهم يقومون بتاجيل موعد تلقيحهم لرفضهم هذا النوع من التلقيح .

واعتبرت ان تنظيم عمليات التلقيح المفتوحة لفائدة هذه الفئة العمرية مع امكانية اختيار نوعية اللقاح من بين خمس لقاحات متوفرة يرمي الى الوقوف على الاسباب الحقيقية وراء تخلفهم على تلقي التلقيح رغم دعوتهم من قبل وزارة الصحة عبر ارساليات قصيرة .



ولاحظت، في ذات السياق، خلال اليوم الاول من عمليات التلقيح المفتوحة المخصصة لهذه الفئة اقبالا لايرتقي الى الهدف المنشود حتى اللحظة، لافتة الى أن الاقبال لم يكن بالنسق المرجو.



وشددت على أن هذه الفئة العمرية هي من أكثر الفئات المستهدفة نظرا للمضاعفات الصحية التي يمكن أن تتركها الاصابة بالكوفيد-19 لديها.

ودعت الى تكثيف التواصل مع هذه الفئة والقرب منها في مختلف المناطق والجهات والاحياء الشعبية.

وكانت الوزارة قد اعلنت في في بلاغ لها أمس، انه يمكن للأشخاص البالغة أعمارهم 40 سنة فأكثر، المسجلين وغير المسجلين في منظومة "ايفاكس"، تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال يومي التلقيح المكثف اليوم السبت وغدا الأحد، مع إمكانية اختيار نوع اللقاح من بين لقاحات "أسترازينيكا" و"كورونافاك" (سينوفاك) و"فايزر" و"مودرنا" وجانسن".



ولفتت الى أنه بإمكان أيضا الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح يومي 2 و3 أكتوبر بعد تسجيلهم في منظومة "إيفاكس"، اختيار نوع التلقيح الراغبين في تلقيه.



وأفادت الوزارة أن هذه الأيام الوطنية المفتوحة للتلقيح، التي تندرج في اطار دفع عمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد 19، ستنتظم بمراكز التلقيح القارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، حسب ذات البلاغ الذي تضمن قائمة مراكز التلقيح بمختلف ولايات الجمهورية.



