بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة السادسة ايابا (مرحلة التتويج)

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة ايابا لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني"أ" لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت:
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي 32-41
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 23-20
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - جمعية الحمامات 31-20
في قاعة بئر شلوف
بعث بني خيار - مكارم المهدية 21-21
الترتيب
1-الترجي الرياضي 24
2-النادي الافريقي 22
3-نادي ساقية الزيت 16
4-جمعية الحمامات 14
-النجم الساحلي 14
6-مكارم المهدية 10
7-نادي قصور الساف 8
-بعث بني خيار 8
في قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي 32-41
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 23-20
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - جمعية الحمامات 31-20
في قاعة بئر شلوف
بعث بني خيار - مكارم المهدية 21-21
الترتيب
1-الترجي الرياضي 24
2-النادي الافريقي 22
3-نادي ساقية الزيت 16
4-جمعية الحمامات 14
-النجم الساحلي 14
6-مكارم المهدية 10
7-نادي قصور الساف 8
-بعث بني خيار 8
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