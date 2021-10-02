بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة السادسة ايابا (مرحلة التتويج)

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة ايابا لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني"أ" لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت:

في قاعة قصور الساف

نادي كرة اليد بقصور الساف - الترجي الرياضي التونسي 32-41

في قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 23-20

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - جمعية الحمامات 31-20

في قاعة بئر شلوف

بعث بني خيار - مكارم المهدية 21-21





الترتيب

1-الترجي الرياضي 24

2-النادي الافريقي 22

3-نادي ساقية الزيت 16

4-جمعية الحمامات 14

-النجم الساحلي 14

6-مكارم المهدية 10

7-نادي قصور الساف 8

-بعث بني خيار 8





