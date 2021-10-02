دورة الباراج : الترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان يحققان الفوز

تمكن كل من الترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان، اليوم السبت، من تحقيق الفوز في الجولة الاولى من دورة الباراج المؤهلة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد انتصار الاول على الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر وفوز الثاني على اولمبيك مدنين بنتيجة 2-1.



وقدم الترجي الجرجيسي مردودا متميزا للغاية في اللقاء الذي جمعه بالملعب التونسي بملعب الساحلين حيث نجح ابناء المدرب منير راشد في تجاوز عقبة منافس كان هدفه الرئيسي العودة الى الرابطة الاولى ودعم صفوفه بعدد هام من العناصر اصحاب الخبرة، الا ان عزيمة ابناء جرجيس كانت اقوى بعد ان ترجمها اللاعب الشاب ناصف العطوي بهدف التفوق في دق 75.



ومن جهتها ادركت شبيبة القيروان كيفية التعامل مع اولمبيك مدنين في مباراة عرفت اقصى درجات الحماس والتشويق، اذ بعد ان تمكن فريق عاصمة الاغالبة من افتتاح النتيجة في دق 18 بفضل اللاعب هيثم تاج استطاع الاولمبيك اعادة توزيع اوراق اللقاء بتعديل الكفة عن طريق اللاعب مالك الاندلسي في دق 43 الا ان ابناء الشبيبة كانوا اكثر اصرارا على الخروج بنقاط الفوز وهو ما تحقق لهم في دق 75 من ضربة جزاء حولها محمد المطيري الى هدف الانتصار.



الجولة الاولى

شبيبة القيروان - اولمبيك مدنين 2-1

الملعب التونسي - الترجي الجرجيسي 0-1



الترتيب

1-شبيبة القيروان 3

-الترجي الجرجيسي 3

3-الملعب التونسي 0

-اولمبيك مدنين 0





وفي ما يلي برنامج بقية مباريات دورة الباراج:

الجولة الثانية - يوم 6 اكتوبر 2021

اولمبيك مدنين - الملعب التونسي

الترجي الجرجيسي - شبيبة القيروان



الجولة الثالثة - يوم 9 أكتوبر 2021 :

- شبيبة القيروان - الملعب التونسي

- الترجي الجرجيسي - أولمبيك مدنين



