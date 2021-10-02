وات - "شانطي Chanty" عمل يجمع بين المسرح والسينما والكوريغرافيا والموسيقى، يقدّم "تاجر البندقية" لويليام شكسبير، في عصر مغاير لعصره لتطرح شخصياته وأحداثه مواضيع ومشاغل مستمّدة من الواقع.



هذا العمل يقدمه "مسار للفنون" يوم غد الأحد بداية من الساعة الحادية عشر صباحا في قاعة سينما-الريو بالعاصمة بحضور ممثلين عن مراكز الإدماج الاجتماعي وعن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.



عرض "شانطي" هو نتاج لورشات مسار في أربعة مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي (تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية) وبدعم من برنامج "تفنن-تونس المبدعة"، وقد تم الاشتغال عليه لمدة سنة في إطار مشروع "أربعة يساوي واحد 4=1" (أربعة مراكز اجتماعية في عمل فني واحد) ومن خلال ورشات أسبوعيّة في مجالات المسرح والموسيقى والسينما والرقص واعتماد الفنون كآلية للإدماج الاجتماعي للأطفال.

وقد مكّن هذا المشروع من إعادة تهيئة وتجهيز قاعات الأنشطة الجماعية داخل هذه المراكز بتجهيزات تقنية وتحويلها إلى قاعات تستجيب لمتطلبات النشاط الفني.





