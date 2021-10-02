الأستاذ زهير عباس يقترح صياغة مضامين جديدة للعمل الثقافي في كتابه "من روافد العمل الثقافي"

وات - صدر للأستاذ زهيّر عباس عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "من روافـد العمل الثقـافي، المؤسسات الثّقافية: تعدد الاختصاصات وانفتاح الرؤى". وتولّى تقديم هذا الإصدار الدكتور المنجي الزيدي.





ويرصد زهير عباس في كتابه، الذي جاء موشحا بصورة صمّمها الفنان التشكيلي نبيل بادة، وورد في 327 صفحة، أهم الأفكار التي طرحت حول السياسات الثقافية ومضامين العمل الثقافي وأساليبه ومجالاته، من خلال تجربة المنشط وعمل المؤسسات الثقافية.



ويقترح الكاتب قراءة في مراحل مفصلية لإضاءة جوانب من تاريخ العمل الثّقافي في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم، والتعرض للتحولات في الوظائف لدور الثقافة والمركبات الثقافية باعتبارها أحد أهم روافد العمل الثقافي الى جانب بقية مؤسسات العمل الثقافي بتونس (المكتبات العمومية ومعاهد الموسيقى والرقص ومراكز الفنون الدرامية والركحية ) والتي مرت من مفهوم نشر الثّقافة خلال مرحلة التأسيس إلى مفهوم ديمقراطية الثّقافة، ومن مرحلة التوجه لتأهيل هذه المؤسسات إلى مرحلة تطوير مضامينها، "بما يسمح ببلورة أفكار عامة قد تيسّر قراءتنا للماضي ولواقع المؤسسات الثّقافية في الحاضر، من أجل رؤية مستقبلية تطرح مقاربات تقطع مع النمطية في التنشيط التقليدي والتسيير العادي في إدارة الشأن الثّقافي".



ويهدف مضمون الكتاب، وفق صاحبه، إلى تثمين دور المؤسسات الثقافية باعتبارها قاطرة العمل الثقافي و"الوقوف على الإكراهات التي أعاقت عملها وأضعفت من أدائها بما يؤسس لانطلاقة جديدة لرؤيتنا للقطاع الثقافي".



ويضيف الكاتب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء: "أتطلّع أن يكون الكتاب حافزا ومبحثا تستأنس بدراسته كافة الهياكل المتصرفة والمسيرة والفاعلة والمهتمة بالشأن الثقافي عموما من أجل وضع اِستراتيجيات تؤهّلنا لبلوغ مرحلة الجودة في توفير الخدمة أو برمجتها وأدائها وعلى تنمية مؤشرات الفعل الثقافي وتجعل من المؤسسات الثقافية فضاءات تعزز الممارسة الثّقافية وقوة استقطاب وتأطير وتحفيز وإدماج".



ويدعو زهير عباس لطرح مقاربات حديثة في العمل الثقافي واعتماد المقاربة التفاعلية والإدماجية في دفع العمل الثقافي بما يسهم في تعزيز ودعم قدرات الفاعلين الثقافيين ولاسيما في مجال الإدارة الثقافية ويدفع نحو المرور بالمؤسسات الثقافية من أجهزة بث المادة الثّقافية إلى أطر لإنتاج الإبداع وترويجه وتحقيق التجاوز الثّقافي والارتقاء بالمشهد الثقافي عموما.



ويقترح أيضا صياغة مشروع ثقافي وطني شامل ومتكامل يندرج في إطار اعتماد مقاربة مندمجة وشاملة وفي تقاطع ثقافي واجتماعي وتربوي يؤسس لاستراتيجيات جديدة في التعامل مع البعد الثّقافي ويسهم في تعزيز القيم الثّقافية من الحق التعبيري والفعل التثقيفي والممارسة الإبداعية.



وزهير عباس هو أصيل مدينة جمّال بولاية المنستير، أستاذ أول للتنشيط الثقافي خريج المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي بتونس. أشرف على إدارة دار الثقافة بالمنستير (1998-1999) ثم المركب الثقافي بالمنستيـر (منذ افتتاحه سنة 2000 إلى سنة 2010). شغل بعد الثورة خطة معتمد مدينة قليبية (2011-2012)ورئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية (2014-2018). يشغل حاليا خطة كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.



