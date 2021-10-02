بيت الحكمة يفتتح نشاطه الاكاديمي للموسم 2022/2021 بمحاضرة حول "قرطاج تراث ثقافي...في خطر"

وات - افتتح المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" بضاحية قرطاج نشاطه الاكاديمي للموسم 2022/2021 بمحاضرة القاها المؤرخ والباحث عبد المجيد النابلي بعنوان "قرطاج تراث ثقافي ..في خطر" وذلك في اطار انفتاح المجمع على الاكاديميين والمبدعين الذين يتناولون اشكاليات الاجناس المعرفية والابداعية المختلفة.



وقد اعتبر عبد المجيد النابلي وهو احد ابرز المؤرخين المهتمين بالقضايا التراثية والمواقع الاثرية انه "رغم التآكل المرتبط بعدم العناية الناجعة لموقع قرطاج الاثري وعدم احترام المقتضيات العمرانية حافظت المدينة على معالمها وآثارها الموثقة لعمقها الحضاري وهو ما تؤكده الحفريات الاركيولوجية وجهود المؤرخين واستطاعت الحفاظ على اشعاعها وتالقها" .



واضاف المحاضر في هذا الصدد ان "الدولة الوطنية اهتمت بتحويل مدينة قرطاج ابان الاستقلال الى حديقة اثرية وطنية" مشيرا الى الحملة التنقيبية الدولية الكبرى في بداية السبعينات وتحديدا بين سنة 1972 و 1974 التي افضت الى اكتشافات اثرية هامة ابرزت ثراء مدينة قرطاج وعمق تراثها الانساني والكوني وهو ا التشريعات لضمان ايتها لانها ليست ل ظاهرة عالمية" تعبيره.



وقد تمحورت النقاشات حول رمزية مدينة قرطاج بوصفها ذاكرة وطنية تحتاج الى تكامل جهود المسؤولين والنخب العلمية ومكونات المجتمع المدني للدفاع على المدينة فيما طالب بعض المتدخلين سلطة الاشراف الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية قرطاج وتثمين موروثها الحضاري العالمي.





