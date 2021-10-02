انطلاق سباق "الترا ميراج الجريد" في دورته الخامسة وسط إجراءات صحية مشددة

وات - انطلقت صباح اليوم السبت مسابقتا النسخة الخامسة من سباق "الترا ميراج الجريد" في منطقة عنق الجمل من ولاية توزر وسط إجراءات صحية مشددة على غرار قيس درجة حرارة جميع المشاركين قبل انطلاق السباق وتوفر التحاليل السريعة على عين المكان وتوزيع العدائين على مجموعات عند الانطلاق.



وكانت هيئة التنظيم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة قامت بتحاليل سريعة لجميع فريق التنظيم والمشاركين أثبتت سلامتهم إضافة الى التثبت من إتمام كافة المشاركين عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بحسب ما صرح به لكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أمير بلقاسم منظم السباق.



ويتسابق 280 عداء من 23 جنسية أغلبهم تونسيون الى جانب العرب والاوربيين ومشاركة لأول مرة من كندا على سباق رئيسي يمتد على مسافة 100 كلم انطلاقا من ديكور فيلم حرب النجوم بعنق الجمل ووصولا إليه يشارك فيه 200 رياضي ثم سباق ثان على مسافة 50 كلم يشارك فيه 80 رياضيا وفق منظم التظاهرة.

كما أشار الى أن التظاهرة سجلت أرقاما قياسية من حيث عدد المشاركين من دورة الى أخرى حيث كانت انطلقت ب 60 مشاركا ثم 120 مشاركا ف 180 في الدورة الثالثة ف 250 في النسخة الرابعة لتتطور خلال الدورة الخامسة الى 280 عداء.



وتسجل المرأة حضورها في السباق بحوالي 21 بالمائة من اجمالي المشاركين بحسب أمير بلقاسم آملا أن تشهد الدورات القادمة مشاركة أكبر من النساء.

يشار الى أن السباق يتواصل الى ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت ليتم صباح الاحد الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفائزين.



