هلاك 3 أشخاص من ضمنهم طفلة عمرها خمس سنوات في عملية هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة

Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 16:18قراءة: 0 د, 39 ث
وات - اسفرت عملية غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة ليلة امس عن هلاك 3 أشخاص منهم طفلة في الخمس سنوات من العمر تم اخراج جثثهم فيما تم انقاذ 17 شخصا من ضمنهم 6 أصيلي بلد مغاربي تمّ إانقاذهم في عملية هجرة سابقة والبقية تونسيون من اصيلي ولايات الجنوب وفق ما ذكره مصدر مطلّع.

وتمّ إيواء طفلة في الرابعة من العمر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وحالتها مستقرة فيما لا تزال المعطيات متباينة حول إمكانية وجود مفقودين من بين المجموعة من عدمها حيث يتراوح العدد الجملي للمهاجرين بين 20 و 23 شخصا.

وواجهت هذه العملية تعتيما كبيرا في ظل رفض مختلف الاسلاك الامنية تقديم اية معلومات بشانها وهو على خلاف بقية عمليات الهجرة غير النظامية التي تتواتر بالجهة ويمثّل الهلال الاحمر التونسي مصدر المعلومة لمختلف وسائل الاعلام .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233465



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 02 أكتوبر 2021 | 25 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:03 15:29 12:16 06:15 04:49
Babnet
21°
Babnet28°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2133°-2235°-2426°-2227°-21
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   1134,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive