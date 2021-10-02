إحباط عملية هجرة غير نظامية لـ 13 تونسيا بسواحل صفاقس (وزارة الدفاع)

Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 15:20قراءة: 0 د, 28 ث
أحبطت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم السبت، عملية هجرة غير نظامية لـ 13 تونسيا، تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و50 سنة، من بينهم عائلة متكونة من رجل وزوجته وابنتيهما، كانوا على متن قارب بالموقع جنوب شرق صفاقس على بعد 36 كلم.


وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن الموقوفين أفادوا بأنهم أبحروا ليلة أمس الجمعة، من سواحل الصخيرة بصفاقس قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.


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