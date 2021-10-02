ضبط شخصين بالمهدية "كانا يعتزمان المشاركة في عملية هجرة غير نظامية" (الداخلية)

Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 14:36قراءة: 0 د, 21 ث
ضبطت الوحدات التابعة للمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بالمهديّة، الجمعة، شخصين "كانا يعتزمان المشاركة في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم السبت في بلاغ.

وحجزت الوحدات الأمنية لدى الموقوفين، اللذين يبلغان من العمر 22 و24 سنة ويقطنان ولايتي سوسة والمهديّة، مبلغا ماليّا قدره أربعة آلاف دينار وهاتفين جوّالين.

وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحريّة خلسة".


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