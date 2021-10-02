غدا الاحد 3 أكتوبر: الدخول مجاني لكل المعالم الاثرية والمتاحف

Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 15:08قراءة: 0 د, 24 ث
أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متا ح أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أفريل : الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك أيام العطل الرسميّة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233454



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 02 أكتوبر 2021 | 25 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:03 15:29 12:16 06:15 04:49
Babnet
21°
Babnet28°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2133°-2235°-2426°-2227°-21
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   1134,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive