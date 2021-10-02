غدا الاحد 3 أكتوبر: الدخول مجاني لكل المعالم الاثرية والمتاحف

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.
ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.
وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متا ح أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أفريل : الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك أيام العطل الرسميّة.
ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.
وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متا ح أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أفريل : الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك أيام العطل الرسميّة.
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