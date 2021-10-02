غدا الاحد 3 أكتوبر: الدخول مجاني لكل المعالم الاثرية والمتاحف

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.



ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.



وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متا ح أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أفريل : الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك أيام العطل الرسميّة.





