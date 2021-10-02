نبيل بفون: هيئة الانتخابات مستقلة... وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الرئاسية لسنة 2019

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون أن الانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاءات لابد أن تكون في الإطار القانوني والشرعي.



وقال نبيل بفون في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر، السبت 2 أكتوبر، إن هيئة الانتخابات مستقلة وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.



كما أشار رئيس الهيئة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم تكن له سلطة ولا مال عند ترشحه للانتخابات وترشّح أمام مترشحين ذوي وزن في البلاد.







وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد وجّه الخميس 30 سبتمبر انتقادات لاذعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشكّكا في علويتها واستقلاليتها.



وخلال استقباله لرئيس هيئة محاكمة المحاسبات نجيب القطاري قال الرئيس قيس سعيّد "لا بد ان أؤكد ان الهيئة العليا أو التي توصف انها عليا يجب أن تكون مستقلة بالفعل".



وتابع منتقدا الهيئة "سمعت في الأيام الأخيرة موقفا حول جملة من التدابير التي اتخذتها ولا دخل للهيئة المستقلة او التي يدعي البعض أنها مستقلة ان تتدخل في مثل هذه المسائل".



