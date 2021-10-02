نادي شباب الجبل الليبي يجدد الثقة في المدرب التونسي أنيس العيساوي

أعلن نادي شباب الجبل الليبي عن تجديد عقد مدربه التونسي أنيس العيساوي ليواصل مهامه مع الفريق للعام الثاني على التوالي.



وأورد النادي على صفحته الرسمية على الفايسبوك "التونسي أنيس العيساوي مدربًا لشباب الجبل للموسم الثاني على التوالي بعد إقناع وظهور بشكل مميز الموسم الماضي. ".



يذكر أنّ شباب الجبل كان قد أنهى المرحلة الأولى من البطولة الليبية لموسم 2020-2021 في المركز التاسع.





