سوسة : حجز مبالغ من العملة التونسية بقيمة 150 الف دينار ومسدس تقليدي الصنع

تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة من حجز مبلغ من العملة التونسية بقيمة 150 ألف دينار وذلك في عمليتين منفصلتين تمت الأولى بجهة سوسة بعد مداهمة محل عثر بداخله على مبلغ 106 ألف دينار لم يدل صاحبه في شأنه بما يثبت شرعية مسكه وتمت الثانية بجهة مساكن بعد ترصد شخص ينشط في مجال تهريب العملة حيث تم ضبطه بصدد استلام كيس وبتفتيشه تم العثور على مبلغ مالي مخفي داخل عدد من خراطيش السجائر وقد حاول المشتبه به التحصن داخل محل على مقربة من مكان الواقعة في حين لاذ الشخص الثاني بالفرار فتمت ملاحقته والعثور على مبلغ مالي آخر مخفي فوق سطح المحل.





كما تم وفق بلاغ للديوانة, العثور على مسدس تقليدي الصنع عيار 9 مم وبإعلام النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما وحجز المبلغ المالي وقدره 44 ألف دينار وعرض المسدس على الإختبار لدى المصالح الأمنية المختصة.



