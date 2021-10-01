بن عروس : افتتاح مركز نموذجي لإيواء ورعاية المسنين بجهة مرناق

وات - دخل المركز النموذجي لإيواء ورعاية المسنين "أكروبوليس" بجهة مرناق من ولاية بن عروس، حيز الاستغلال، بعد افتتاحه رسميا اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لكبار السن.



والمشروع عبارة عن إقامة فندقية ومرافق رعاية وإحاطة مخصصة لكبار السن، يقع على مرتفع تحيط به الجبال في منطقة ترهونة التابعة لمعتمدية مرناق، وقد تم إنجازه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقالت مديرة المركز، إيمان الزريبي، في تصريح لـ"وات"، إن "هذا الإنجاز، الذي تقدر تكلفته بـ3 فاصل 5 مليون دينار، يضاهي من حيث نوعية البناء والتجهيز والمتطلبات الفنية واللوجيستية والبشرية، كبرى المسنين في العالم"



كما تتوفر في هذا المركز، وفق الزريبي "معايير الجودة العالمية، من حيث نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة العمرية، التي تتطلب رعاية خاصة".



ويحتوي المركز على 45 غرفة للإقامة لشخص واحد أو لشخصين أو لثلاثة أشخاص، ويضم مجموعة من المرافق الصحية والخدماتية والرياضية، ويقوم عليه مجموعة من المختصين في المجال، وهو قادر على استضافة 100 مسن.



وخلال إشرافها على افتتاح المركز، ثمنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، هذه البادرة في الاستثمار لفائدة هذه الفئة، وتخصيصها بمثل هذه المشاريع، داعية إلى توفير كل أسباب الرعاية والإحاطة لمرتادي هذا المركز.



