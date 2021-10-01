قرار لوزير التربية يضبط تاريخ دورتي الباكالوريا واجال ترسيم المترشحين يصدر بالرائد الرسمي

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 20:00قراءة: 0 د, 20 ث
صدر بالرائد الرسمي،لليوم الجمعة، قرارا لوزير التربية يضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا لسنة 2022 وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه.

وينص القرار على ان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا تجري يوم الأربعاء 8 جوان 2022 والأيام الموالية، في حين تجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 والأيام الموالية.

ويفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 16 أكتوبر 2021 ويختتم يوم 15 نوفمبر .2021.

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