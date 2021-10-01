وزير السياحة: الدورة 37 لصالون الصناعات التقليدية تهدف الى اعادة تنشيط القطاع

وات - اعتبر وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار، الجمعة، لدى افتتاحه فعاليات الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية، بقصر المعارض بالكرم، أن الدورة 37 تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع الحرفي، خاصّة، وأنّ الحرفيين بقوا معطّلين، على مستوى تسويق منتجاتهم، لفترة طويلة بسبب الجائحة الصحيّة.

وتحدّث بن عمّار، أيضا، عن الصعوبات التّي تواجه بيع المنتجات الحرفية على الخط على مستوى الدفوعات.

وتابع "يعد قطاع الصناعات التقليدية استراتيجيا ويعكس صورة البلاد ويوفر ما يزيد عن 400 ألف موطن شغل".



وأفاد أن "تنظيم هذه التظاهرة الهامّة بالنسبة للحرفيين يأتي نتيجة تحسن الوضع الصحي في البلاد، اثر تأمين حملات التلقيح الوطنية خلال الفترة الأخيرة".



وذكّر، في السياق ذاته، بمنح قروض بشروط ميسرة بقيمة 10،2 مليون دينار إلى نحو 2660 حرفيا، في إطار مقاومة تداعيات كوفيد -19. وأكّد متابعة معالجة 800 ملف طلب قرض بقيمة 3 مليون دينار.



ويشارك نحو 540 عارضا ضمن الدورة 37، التّي تتواصل فعالياته الى يوم 10 أكتوبر 2021، وذلك بعد تعليق تنظيم الصالون في مناسبتين جرّاء الوضعيّة الصحيّة للبلاد وانتشار جائحة كوفيد - 19.

ويهدف الصالون، الذي ينتظم ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الى تثمين مختلف مجالات الصناعات التقليدية على امتداد مساحة 20 ألف متر مربع. ويعد، أساسا، فضاء للابتكار يحتضن الحرفيين المختصيين في كل مجالات الصناعات التقليدية والتزويق الداخلي ومهن الخشب وطلّاب الفنون الجميلة.



وتخصص هذه التظاهرة مساحة للباعثين الشبان لعرض ابتكاراتهم في مجالات التزويق الداخلي والملابس من الألياف النباتية إضافة إلى فضائين آخرين لفائدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ومجمّعات الحرفيين.



وأشار المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي المرابط، بالمناسبة، الى انه سيتم السماح، فقط، للأشخاص، الذّين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 بزيارة الصالون.

وأكّد مرابط توفير مركز تلقيح بالصالون يتوفر على 5 آلاف تحليل سريع لفائدة الزوّار وكذلك العارضين المعنيين بإجراء هذا التحليل مرتين على الأقل.

الجدير بالذكر أن 3،8 مليون تونسي تمّ إلى حد اليوم تطعيمهم باللقاح للتوقّي ضد كوفيد-19، مبرزا أن الوزارة تهدف إلى تلقيح 80 بالمائة من المواطنين.





