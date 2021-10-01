النادي الافريقي يبرم اتفاقية شراكة مع اولمبيك مرسيليا الفرنسي

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 17:05قراءة: 0 د, 37 ث
اعلن النادي الافريقي يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن امضاء اتفاقية شراكة مع اولمبيك مرسيليا الفرنسي في مجال تبادل الخبرات البشرية والتقنية والرياضية مع تدارس إمكانية تنظيم مقابلة ودية تجمع بين الفريقين في الأشهر القادمة.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الجمعة على اثر اجتماع مطول جمع في مرسيليا بين وفد النادي الافريقي ممثلا في رئيسه يوسف العلمي وعضو الهيئة المديرة علي علولو ومدرب فريق اكابر كرة القدم منتصر الوحيشي من جهة ورئيس اولمبيك مرسيليا بابلو لونغوريا والمدير الرياضي دافيد فريو والمدير الفني ناصر لرقط من جهة اخرى.

وكان وفد النادي الافريقي حضر بدعوة من الفريق الفرنسي المباراة التي جمعت يوم الخميس في ملعب فيلودروم بين اولمبيك مرسيليا وغلطة سراي التركي (صفر-صفر) لحساب مسابقة يوروبا ليغ.



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