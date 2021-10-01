كرة اليد: رفض اعتراض النادي الافريقي ضد مشاركة لاعب نادي ساقية الزيت أشرف المرغلي

قررت اللجنة المركزية للتأهيل والاجازات التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة، رفض الطعن الذي تقدمت به ادارة النادي الافريقي ضد مشاركة اللاعب اشرف المرغلي مع نادي ساقية الزيت في المباراة التي جمعت الفريقين في 28 أفريل الماضي لحساب البطولة والتي انتهت بانتصار نادي ساقية الزيت بنتيجة 31 - 24 .



وأوردت اللجنة في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة اليد، أنّها قضت ابتدائيا، بعد المفاوضة القانونية وحصول الأغلبية، برفض ملف اعتراض النادي الافريقي من حيث الشكل لوقوع رفضه خارج الاجال القانونية.



وكان النادي الافريقي قد طالب في اعتراضه بالغاء نتيجة مباراته ضد نادي ساقية الزيت، والتصريح بفوزه، معتبرا أنّ مشاركة اللاعب أشرف المرغلي مع نادي ساقية الزيت غير قانونية لكونه مازل مرتبطا مع فريق الخليج السعودي.



يذكر أنّ النادي الافريقي يحتل المركز الثاني في بطولة القسم الوطني أ في مرحلة التتويج، برصيد 20 نقطة، خلف الترجي الرياضي التونسي متصدر الترتيب بـ 22 نقطة، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.



