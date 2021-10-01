زغوان: هيئة الانتخابات تعلن عن قائمة المترشحين المعنيين بسدّ الشغور بالمجلس البلدي بزغوان إثر استقالة 10 من أعضائه

وات - تلقّى رئيس بلدية زغوان، أمس الخميس، مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن قائمة المترشحين المعنيين بسدّ الشغور لعضوية المجلس البلدي خلفا لـ10 أعضاء كانوا قدموا استقالتهم في موفى شهر أوت الماضي بدعوى انعدام التواصل مع رئيس المجلس وتفاقم الخلافات بين الطرفين حول كيفية إدارة الشأن البلدي.



وأوضح رئيس المجلس البلدي، طارق الزوقاري، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أنه ستتم دعوة الأعضاء الجدد من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان في غضون الأسبوع القادم لتأدية القسم، قبل عقد جلسة بمقر البلدية ستخصّص لإعادة انتخاب لجان المجلس للشروع في دفع العمل البلدي الذي تعطل نسبيا بسبب الخلافات التي اختلقها الأعضاء المستقيلون، وفق تعبيره.



