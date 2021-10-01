زغوان: هيئة الانتخابات تعلن عن قائمة المترشحين المعنيين بسدّ الشغور بالمجلس البلدي بزغوان إثر استقالة 10 من أعضائه

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 14:55قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تلقّى رئيس بلدية زغوان، أمس الخميس، مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن قائمة المترشحين المعنيين بسدّ الشغور لعضوية المجلس البلدي خلفا لـ10 أعضاء كانوا قدموا استقالتهم في موفى شهر أوت الماضي بدعوى انعدام التواصل مع رئيس المجلس وتفاقم الخلافات بين الطرفين حول كيفية إدارة الشأن البلدي.

وأوضح رئيس المجلس البلدي، طارق الزوقاري، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أنه ستتم دعوة الأعضاء الجدد من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان في غضون الأسبوع القادم لتأدية القسم، قبل عقد جلسة بمقر البلدية ستخصّص لإعادة انتخاب لجان المجلس للشروع في دفع العمل البلدي الذي تعطل نسبيا بسبب الخلافات التي اختلقها الأعضاء المستقيلون، وفق تعبيره.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233411



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 01 أكتوبر 2021 | 24 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:30 12:16 06:15 04:48
Babnet
20°
Babnet28°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2028°-2033°-2136°-2427°-22
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   1134,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive