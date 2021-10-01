الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن معلقتها الرسمية

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 17:15قراءة: 0 د, 53 ث
كشفت الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية المقررة من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021 عن معلقتها الرسمية وهي تاتي تكريما لروح المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي حيث اختار المصمم انيس بن عمار صورة الممثلة هند صبري في فيلم صمت القصور رمزا لهذه الايام.

يقول المصمم أنيس بن عمار وهو مصمم غرافيك وجامعي عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000 ، كما جاء على الصفحة الرسمية لايام قرطاج السنيمائية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك "إن تكوين الملصق وتدرجات ألوانه يترجمان سحر الحياة تحت أضواء السينما: دافئة، قوية، حيوية ومبهجة". ويضيف "رسالتنا واضحة : إنها أيام قرطاج السينمائية التي تضيء شوارعنا بانعقادها وتزداد الحياة معها دفئا وبهجة. إنها أيام قرطاج السينمائية التي تتجدد بها طاقتنا وتمنحنا هامشا من الفرح والحلم".

وعن اختياره الممثلة النجمة هند صبري، اشار بن عمار الى قائلا "نجمتنا "هند صبري" التي انطلقت من هنا طفلة، أثبتت وجودها فيما بعد بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم مؤثر لمفيدة التلاتلي: سيدة قوية، نادرة الوجود. جميلة وهي تلتحف بصمتها -صمت القصور-، بكحل عينيها وأحمر شفاهها. تعطينا انطباعا بأنها تتجمل من أجلنا. من أجل السينما".

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