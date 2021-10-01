قبلي: فروع الجامعية ونقابات أساسية تصدر بيانا مشتركا حول تعطيل مراقب المصاريف العمومية لبعض منح واجور الموظفين

وات - اصدرت مجموعة من الفروع الجامعية والنقابات الاساسية بقبلي عشية أمس الخميس بيانا مشتركا حول التعطيلات التي تشهدها بعض الادارات من قبل مراقب المصاريف العمومية بالجهة، مع الدعوة الى تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين يوم الاربعاء المقبل امام مقر ادارة مراقبة المصاريف العمومية.



وأوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، عبد الجليل بوعزة، صباح اليوم الجمعة، لـ"وات" ان هذا البيان، الذي امضاه كل من الفرع الجامعي لعملة التربية والفرع الجامعي لموظفي التربية، والفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين، اضافة الى الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، والفرع الجامعي للبلديين والفرع الجامعي للصحة، الى جانب النقابة الاساسية للمرشدين التطبيقيين، يعبّر عن التذمر من اداء مراقب المصاريف العمومية الذي تسبّب في تعطيل العديد من المنح واستخلاص اجور اعوان الوظيفة العمومية ببعض الادارات الجهوية دون وجود اسباب وجيهة لهذه التعطيلات، على حد تعبيره.



وأضاف انه تقرّر تنظيم وقفة احتجاجية بساعتين يوم الاربعاء المقبل من التاسعة صباحا الى الحادية عشر صباحا امام مقر ادارة المصاريف العمومية بالجهة للتعبير عن رفض المشاركين في هذه الوقفة لهذه التعطيلات التي شملت الموظفين والعملة في العديد من الادارات الجهوية.



