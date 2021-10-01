متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 1 أكتوبر ..

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بنزرت: تنظيم حملة تطعيم موجّهة لمن سنهم من 18 سنة فما فوق بفضاء معرض بنزرت للتسوّق



بالتعاون والتنسيبق بين الإدارة الجهوية للصحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت ، انطلقت منذ أمس الخميس وحتى يوم الاحد المقبل الانطلاق حملة تلقيح ضد فيروس " كورونا المستجد" للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق ، نوع " جونسون" ، تشفع بتسليم كل من تلقّى التطعيم شهادة تلقيح، وذلك بفضاء معرض بنزرت المنطقة السياحية سيدي سالم تزامنا مع فعاليات معرض بنزرت للتسوّق.



وقالت الدكتورة ابتسام بلانكو عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ،لمراسل (وات)، ان هذه الحملة تندرج ضمن برنامج مكثّف للتطعيم ضد الجائحة الفيروسية أعدته الإدارة الجهوية للصحة تحت اشراف اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وبمعاضدة بقية الشركاء من المصالح الرسمية والمنظماتية والمجتمعية المتطوعة ، تم الانطلاق فيه منذ يوم 24 سبتمبر المنقضي ، وذلك في اطار تقريب خدمة التلقيح من جميع الفئات العمرية المستهدفة من المسجّلين في المنصات المعتمدة او غير المسجلين ، وأيضا لتخفيف الضغط ما أمكن على بقية المراكز الجهوية القارة والمتنقلة.

وأضافت ان الحملة شملت عددا من الفضاءات المعروفة باستقطابها لعموم المواطنين ولاسيما الشباب منهم كالمنطقة السياحية الكورنيش ببنزرت الشمالية ومحيط المرسى القديم وايضا عددا من الأسواق .

يشار إلى أن الجهة الصحية ببنزرت شهدت تطعيم نسبة 51 بالمائة من الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق ، وفق تأكيد ذات المصدر .





المهدية: تعافي 30 مصابا بفيروس كورونا وتسجيل 8 إصابات جديدة



تماثل 30 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الجمعة، للشفاء التام، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ91 عينة، فيما سجلت الفرق الطبية 8 إصابات جديدة، دون رصد حالات وفاة.



وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 4 بملولش وإصابتين (02) بكل من السواسي وأولاد الشامخ.



وتقلص عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس) إلى 292 حالة من أصل 25427 إصابة سجلتها الجهة، منذ ظهور الوباء، من بينها 24376 حالة شفاء و759 حالة وفاة.



وتلقى 1096 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 418 انتفعوا بالجرعة الأولى من التطعيم، و678 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.





صفاقس-كوفيد 19: صفر حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي ونزول متواصل في نسبة الإيجابية



عرفت ولاية صفاقس لليوم الثاني على التوالي صفر حالة وفاة بالنسبة للمصابين بوباء "كورونا" كما تميزت الحالة الوبائية في الجهة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنزول متواصل في نسبة الإيجابية وعدد المتكفل بهم في المستشفيات وفق ما تضمنه بلاغ الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الجمعة من معطيات إحصائية.

وسجلت الجهة 26 حالة إيجابية جديدة من مجموع 481 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الخميس أي بنسبة إيجابية في حدود 5 إلى 6 بالمائة كما سجلت 30 حالة شفاء جديدة.

ويقيم بأقسام "كوفيد اكسيجين" بمختلف المستشفيات العمومية للجهة 43 مصابا وبأقسام الإنعاش 22 مصابا وبالمصحات الخاصة 15 مصابا.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الوفيات بقي في حدود 1738 حالة وفاة وارتفع عدد الإصابات المكتشفة الى 56723 إصابة وإجمالي حالات الشفاء من الوباء الى 54997 حالة.

وبالنسبة للتلاقيح المضادة للفيروس، فقد وصل إجمالي التلاقيح التي تم تطعيم المواطنين بها في جهة صفاقس إلى حدود يوم 29 سبتمبر 842 الفا و256 تلقيحا (ينقسم عددها مناصفة تقريبا بين جرعة أولى وثانية).







القصرين : تقلص كبير في كافة مؤشرات الوضع الوبائي بالجهة والحذر مطلوب



سجّلت ولاية القصرين خلال الأسبوعين الماضيين ، تقلصا كبيرا في حالات الوفاة والإصابة بوباء كورونا وكذلك في معدّل انتشار الفيروس بمختلف معتمديات الولاية الى جانب عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية بالجهة وهو ما ساهم في انفراج الوضع الوبائي الحالي بالولاية بشكل ملحوظ مقارنة مع شهري جويلية وأوت المنقضيين وفق ما ذكره كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ، منصف المحمدي.



وأوضح المحمدي في تصريح اليوم لــ(وات) أن المصالح الصحية بالجهة رصدت خلال ال14 يوما الفارطة 20 حالة وفاة مقابل 58 حالة وفاة خلال شهر سبتمبر المنقضي مع رصد 312 حالة إصابة خلال نفس الفترة المذكورة وهو ما يمثل نسبة 68 بالمائة معدل انتشار الوباء على كل مائة ألف ساكن .

وبيّن في ذات السياق أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن وباء كورونا بالجهة بلغ منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم الجمعة 1028 وفاة مقابل 31 ألفا و85 إصابة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم ، مضيفا أن عدد حالات الشفاء المسجلة بالولاية إلى حد الآن بلغت 30 ألف حالة شفاء.

وذكر المحمدي أن معدّل انتشار عدوى الفيروس بكافة المعتمديات تقلص بشكل كبير إلى أقل من 400 إصابة على كل مائة ألف ساكن منهم 8 معتمديات تراجعت فيهم نسبة الإصابة بالوباء خلال ال 14 يوما الفارطة إلى 50 إصابة على كل مائة ألف ساكن.

وشدّد بالمناسبة على ضرورة مواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإقبال بكثافة على التلاقيح رغم تسجيل انفراج في الوضع الوبائي الحالي حتى لا يتأزم من جديد وتسوء الأمور.

ووجّه المحمدي دعوته إلى كافة المصالح الجهوية المعنية لتشديد الرقابة على الحدود البرية في ظل تواجد عديد الأفارقة المجتازين لها بطرق غير شرعية حتى لا يجلبوا معهم سلالات جديدة قد تعيدنا إلى الخطر من جديد.





بنزرت: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون رصد حالات وفاة



أفادت الدكتورة ابتسام بلانكو عضو خلية اليقظة والترصّد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، أن الجهة الصحية ببنزرت بم تسجل اليوم الجمعة أي حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس " كوفيد19" ، بينما تم تسجيل إصابة 16 شخص بالفيروس من مجموع 505 عيّنات تمّ تحليلها في الجهة .



وأضافت في تصريحها لمراسل (وات) أن النسبة العامة لايجابية التحاليل العامة بالجهة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الجائحة وذلك بنسبة 3 بالمائة .

وتراجعت نسبة الايواء باقسام " كوفيد19" بالجهة الى 9 بالمائة أي ما يمثل عدديا 27 شخصا يشغلون أسرّة الاوكسيجين ، بينما بلغ عدد الأشخاص المقيمين بقسمي الإنعاش شخصين فقط .

يذكر ان العدد الجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالجائحة الفيروسية بولاية بنزرت منذ بداية الازمة الصحية العالمية بلغ 29440 شخصا ، شفي منهم 28005 اشخاص وتوفي منهم 1178 شخصا، بحسب المصدر نفسه.







سوسة : حالة وفاة وحيدة و9 اصابات بكورونا خلال الساعات 24 الأخيرة



سجّلت ولاية سوسة خلال الساعات 24 الأخيرة 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا الى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة وذلك بعد القيام ب244 عملية تحليل مخبري أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 4 بالمائة.



وارتفع وفق التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عدد الإصابات المسجلة بولاية سوسة الى 47259 إصابة شفي منهم 45332 مصاب بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 1307 حالة وفاة منذ بدء الموجة الثانية في الصيف الماضي.

ولا يزال 51 مصابا بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة منهم 5 مرضى من ولايات أخرى.





تطاوين : رصد ست اصابات جديدة وعدم تسجيل وفايات جراء فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي



لم تسجل الادارة الجهوية للصحة في تطاوين لليوم الرابع على التوالي أيّة حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا وفق ما نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على شبكة الفايسبوك وبذلك استقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي فى 497 حالة تتوزع الى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و122 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و 83 في غمراسن و29 في رمادة و15 في بني مهيرة و17 في البئر الاحمر و13 في الصمار و9 في ذهيبة.



وبخصوص الاصابات الجديدة فقد سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 06 اصابات جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 04 اصابات في معتمدية تطاوين الشمالية واصابتين في معتمدية تطاوين الجنوبية وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12511 اصابة مؤكدة منها ما تخصّ خمسة مصابين يخضعون الان للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين.





مدنين-كوفيد19: تسجيل 17 إصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات



لم تسجّل ولاية مدنين، أمس الخميس، أية حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"، ليستقر اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بالجهة في حدود 1137 وفاة، فيما سجلت 17 اصابة محلية جديدة من جملة 715 عينة خضعت للتحليل بين المخبري والسريع، أي بنسبة حدوث بـ2.5 بالمائة وهي الاضعف منذ اشهر، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة إلى 5 بمدنين الشمالية، و4 بحومة السوق، و3 ببن قردان، واصابتين اثنين بمدنين الجنوبية، واصابة واحدة بكل من ميدون، وجرجيس، وسيدي مخلوف، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بولاية مدنين منذ بداية الجائحة الى 32 ألفا و491 اصابة.

ورصدت الجهة 43 حالة شفاء، منها 10 بكل من مدنين الشمالية وجرجيس، و7 ببن قردان، و6 بمدنين الجنوبية، و4 بكل من ميدون وحومة السوق، وحالة شفاء واحدة بكل من سيدي مخلوف واجيم، وبذلك تطور اجمالي حالات الشفاء الى 31 ألفا و25 حالة.

وتشهد، من جهة اخرى، المؤسسات الصحية العمومية والخاصة انفراجا بتراجع الحالات الاستشفائية بها سواء باسرة الاكسيجين او اقسام الانعاش، حيث سجّلت تراجعا في نسبة الاشغال بلغت 14.9 بالمائة في اسرة الاكسيجين بالقطاع العمومي، و16.7 بالمائة في المصحات الخاصة، في حين بلغت في اقسام الانعاش 31.6 بالمائة في المستشفيات العمومية و20 بالمائة في المصحات الخاصة.

ويتواصل من خلال هذه المؤشرات الوضع الوبائي مستقرّا وفي تحسن واضح، وفق مدير الصحة الوقائية الذي دعا الى ضرورة المحافظة عليه بمواصلة احترام شروط التوقي من فيروس "كورونا" والاقبال على التلقيح، حسب قوله.







قابس-كوفيد 19: تسجيل 26 إصابة جديدة من مجموع 185 تحليل تقصّ



تلقت الادارة الجهوية للصحة بقابس نتائج 185 تحليلا أجريت على عينات يشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" والتي أثبتت إصابة 26 شخصا بالوباء موزّعين الى 12 مصابا بقابس الجنوبية، و5 مصابين بمارث، و4 بوذرف، ومصابين اثنين بالحامة، ومصاب واحد بكل المطوية وقابس المدينة وقابس الغربية، وفق منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران.

وأوضح جبران، في تصريح لـ"وات"، أن العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة قد بلغ إلى حد اليوم 22 ألفا و 21 حالة من بين 22 ألفا و211 إصابة مسجلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ إجمالي حالات العدوى النشيطة 190 حالة تتوزع الى 77 حالة بقابس الجنوبية، و35 بمارث، و24 بوذرف، و16 بقابس المدينة، و15 حالة بالحامة، و6 حالات بالمطوية، و5 بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية وغنوش، وحالتين بمطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوية لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 47 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة 20 مريضا، من بينهم 3 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.







الكاف-كورونا: تسجيل 19 إصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة 19 إصابة جديدة بعدوى بالفيروس وصفر حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 98 عينة رفعت بتاريخ 29 سبتمبر.

ويظهر التحيين اليومي الجديد تواصل استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 22 مصابا، 10 منهم موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 156 حالة.

ورغم هذا التحسن الملحوظ في الحالة الوبائية بالجهة فإن الإدارة الجهوية للصحة بالكاف تجدّد في مختلف بلاغاتها التحذير من خطورة عدم تطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه، وتؤكد على ضرورة إجراء التلقيح ضد الوباء وذلك بهدف كسر حلقة عدوى الفيروس والحد من انتشار الوباء، وفق ما أفاد به اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح لـ"وات".

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