نقابة السلك الديبلوماسي تدعو إلى فتح تحقيق في 'برقية مُسربة' من قنصلية تونس بفرنسا

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 20:11قراءة: 0 د, 24 ث
دعت نقابة السلك الديبلوماسي وزارة الشؤون الخارجية إلى فتح تحقيق إداري لإماطة اللثام عن الأشخاص أو الموظفين أو الجهات التي تقف وراء ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما يُزعم أنّه نص برقية مسربة صادرة عن مصالح قنصلية تونس ببونتان في فرنسا.

وحمّل المكتب التنفيذي للنقابة، المسؤولية لكل الجهات التي تسعى إلى المس من سلامة وأمن أفراد البعثات القنصلية والدبلوماسية من خلال نشر تدوينات تحريضية ضد أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي بالخارج في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به تونس.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233377

Amor2  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 23h 30m |           
إنتوما وقتاه وليتو رجال أصلا؟؟؟؟



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