التعاون الاقتصادي والاجتماعي وملف استرداد الاموال المنهوبة ابرز محاور لقاء رئيس الدولة مع السفير السويسري

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس، في قصر قرطاج، سفير الفيدرالية السويسرية بتونس، إيتيان تيفوز، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.



وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ اعلامي أن "رئيس الدولة نوّه خلال اللقاء بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين"، مبرزا "ما يتقاسمانه من قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".



وشدّد الرئيس قيس سعيد على "أهمية مواصلة التعاون بين تونس وسويسرا، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي ملفّ استرداد الأموال المنهوبة".



من جانبه، جدد السفير السويسري التأكيد على دعم بلاده لتونس، واستعدادها لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والتبادل، وفق نص البلاغ.



