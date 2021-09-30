مساريون لتصحيح المسار: "يجب أن تحظى رئيسة الحكومة بهامش حقيقي من الحرية في تشكيل الفريق الحكومي وأن تتمتع حكومتها بقدر كبير من ألاستقلالية"

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 20:03قراءة: 1 د, 20 ث
وات - شددت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار"، على ضرورة أن "يُترك لرئيسة الحكومة، هامش حقيقي من الحرية في تشكيل الفريق الحكومي وأن تتمتع حكومتها بقدر كبير من ألاستقلالية، حتى تتحمل كامل المسؤولية في تسيير شؤون البلاد ولا تكون مجرد "مساعدة" لرئيس الجمهورية، مُنفذة لتوجهاته وقراراته الإنفرادية".

وأعرب المساريون في بيان لهم اليوم الخميس، عن اعتقادهم بأن "نجاح عملية الإصلاح الشامل التي تحتاجها البلاد، تتطلب حكومة يتسم أعضاؤها بالوطنية والكفاءة ونظافة الأيدي وتعمل حسب خطة إنقاذ واضحة تكون نتاجا لتشاور مع المجتمع وممثليه حول توجهاتها وأولوياتها ومتطلباتها".

ودعوا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، إلى تنظيم عملية التشاور وهيكلتها، عبر بعث مجلس أعلى للحوار، يضم كفاءات وطنية وممثلين عن الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية المنخرطة في المشروع الإصلاحي الذي تم الإعلان عنه يم 25 جويلية 2021.

وقد اعتبرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" أن تكليف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لنجلاء بودن رمضان، بتشكيل حكومة وترؤسها، "كان له وقع إيجابي لدى الرأي العام الواسع وذلك لسببين أساسيين".

وأوضحت المجموعة أن السبب الأول يتمثل في أن تشكيل حكومة، "أصبح ضرورة قصوى طالب بها المجتمع السياسي والاجتماعي والمدني وكذلك المجتمع الدولي، منذ مدة، بإلحاح كبير، لسد الفراغ الذي حدث بالبلاد إثر قرارات 25 جويلية، في ظرف اقتصادي ومالي واجتماعي متأزم يتطلب تدخلا عاجلا وحازما لتجسيد وعود رئيس الجمهورية بإيقاف التدهور ووضع البلاد على سكة الإصلاح".

أما السبب الثاني فيتمثل في أن تعيين امرأة في هذه المسؤولية الكبيرة لأول مرة في تاريخ البلاد وكافة المنطقة العربية، "يعتبر اعترافا رمزيا وعمليا هاما بمكانة المرأة في المجتمع التونسي، في تناغم تام مع ما تحقق لها عبر تاريخ تونس من مكاسب وحقوق على طريق المساواة بين النساء والرجال عبر مراحل التاريخ، تجسدت بعد الاستقلال بالخصوص في مجلة الأحوال الشخصية ودستور 2014".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233374

Amor2  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 23h 28m |           
عن أي تشليك حكومة تتحدثون أيها البلهاء؟؟؟ أقولها تشليك و ليس خطأ "لتشكيل".....
المنقلب لديه حكومة جاهزة و في إستعداد في إنتظار ساعة الصفر... مثل القذافي وحفتر....
عن قريب يوم أو يومين ستعلن عنها هاته المومياء المحنطة بوذن أو كركدن أفضل....



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 01 أكتوبر 2021 | 24 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:30 12:16 06:15 04:48
Babnet
21°
Babnet28°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2032°-2131°-2325°-22
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   1178,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive