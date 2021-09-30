أريانة: مداهمة مخزن تبريد عشوائي وحجز 33,5 طن من الغلال

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 18:35قراءة: 0 د, 20 ث
وات - تولت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي، مساء هذا اليوم، إثر مداهمة مخزن تبريد عشوائي بمنطقة بجاوة بسيدي ثابت، من حجز 32,334 طنا من الإجاص و 800 كغ من الخوخ، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد له (وات)، انه تم تحرير محضر بحث في الغرض وسيتم ضخ هذه المنتوجات بالمسالك المنظمة.



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