مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي ضمن مجموعة روسيا وصربيا وبورتوريكو

وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم للكرة الطائرة التي جرت يوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو المنتخب التونسي بطل افريقيا ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات روسيا وصربيا وبورتريكو.



وضمت المجموعة الثانية منتخبات البرزيل واليابان وكوبا وقطر والمجموعة الثالثة منتخبات بولونيا والولايات المتحدة والمكسيك وبلغاريا والمجموعة الرابعة منتخبات فرنسا وسلوفينيا والمانيا والكاميرون والمجموعات الخامسة منتخبات ايطاليا وكندا وتركيا والصين والمجموعة السادسة منتخبات الارجنتين وايران وهولندا ومصر.

ويتاهل اصحاب المراتب الاولى والثانية من كل مجموعة بالاضافة الى افضل 4 منتخبات في المرتبة الثالثة الى الدور الثاني الذي سيتم خلاله توزيع المنتخبات ال16 المترشحة على 4 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات على أن يصعد أصحاب المرتبة الأولى في كل مجموعة بالاضافة الى أفضل منتخبين في المرتبة الثانية الى الدور الثالث.

وفي الدور الثالث، سيتم تقسيم المنتخبات الستة المتاهلة الى مجموعتين على أن يترشح الاول والثاني من كل مجموعة الى المربع الذهبي.

وستقام بطولة العالم من 26 اوت الى 11 سبتمبر 2022 في روسيا.



