إبرام اتفاقية شراكة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الناشطات في القطاعات الهشة بين وزارة المرأة والمعهد التونسي للعمل الشامل

تم اليوم الخميس، إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والمعهد التونسي للعمل الشامل في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الناشطات في قطاعات هشة وغير مهيكلة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.



وتنصّ الاتفاقية التي وقعتها كل من وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل ورئيسة المعهد أسماء بن حسن، على التعاون بين الطرفين بتفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة بما يراعي المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تماشيا مع مقتضيات دستور 2014 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ودعم حقوق المرأة وظروف العمل اللائق، ومناصرة حقوق النساء العاملات في القطاع غير المهيكل في عدة قطاعات في مناطق التدخل.



وتتعهد الوزارة بمقتضى الاتفاقية بالمشاركة في إعداد وتنفيذ الحملات التحسيسية حول ظروف العمل اللائق، والمساهمة في تحديد الحاجيات للتكوين والتدريب للنساء في القطاع الغير مهيكل، وتسهيل استفادة النساء المنتفعات ببرامج الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تلتزم الوزارة بتبادل المعلومات والمعطيات الاحصائية المستحدثة عن تطورات أوضاع النساء في القطاع غير المهيكل ونتائج البحوث والدراسات.



من جهته، يتعهّد المعهد بإعداد دراسة حول احتياجات النساء في القطاع غير المهيكل حسب القطاعات والجهات، والقيام بحوارات محلية مع السلط المحلية لتقديم مقترحات لتحسين وضعيات النساء، وتقديم التكوين والتدريب في مجالات اختصاصات المعهد وبالتنسيق مع مكاتب التشغيل.



كما يلتزم بالقيام بحملات تحسيسية حول تحسين وضعيات المرأة العاملة في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تنظيم وحسن تمثيل النساء المهمشات على غرار العملة غير المهيكلين واللاجئين والمهاجرين، وتسهيل سبل الحصول على قروض صغرى عن طريق الشراكة مع المؤسسات المعنية.



