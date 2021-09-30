النهضة تحذر من تكليف بودن على معنى الأمر 117، وتدعو إلى عرض الحكومة على البرلمان

حذرت حركة النهضة من مغبة" تكليف نجلاء بودن لتشكيل الحكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة".



ودعت في بيان أصدرته اليوم الخميس ، رئيس الجمهورية إلى إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور .



واستنكرت النهضة ما اعتبرته" مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي".



ودعته الى "عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها، واستئناف المسار الديمقراطي".



كما نبهت إلى ما وصفتها بالمخاطر التي تواجهها الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الإقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الإقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الإستثمار في عملية إعادة البناء في القطر الليبي الشقيق، وفق نص البيان .



ودعت كافة الأطراف الرافضة لتمشي قيس سعيد إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني له، مشددة على ضرورة رفع إجراءات الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي.



