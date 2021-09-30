النهضة تحذر من تكليف بودن على معنى الأمر 117، وتدعو إلى عرض الحكومة على البرلمان

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 17:12قراءة: 0 د, 57 ث
حذرت حركة النهضة من مغبة" تكليف نجلاء بودن لتشكيل الحكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة".

ودعت في بيان أصدرته اليوم الخميس ، رئيس الجمهورية إلى إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور .

واستنكرت النهضة ما اعتبرته" مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي".

ودعته الى "عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها، واستئناف المسار الديمقراطي".

كما نبهت إلى ما وصفتها بالمخاطر التي تواجهها الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الإقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الإقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الإستثمار في عملية إعادة البناء في القطر الليبي الشقيق، وفق نص البيان .

ودعت كافة الأطراف الرافضة لتمشي قيس سعيد إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني له، مشددة على ضرورة رفع إجراءات الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233365

RESA67  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 18h 06m |           
Hindir,
Les ennemis de la Tunisie sont chez nous. Ce sont eux les prescripteurs. Ils trahiraient leurs pères, mères, frères et sœurs pour garder leurs positions et leurs salaires.
Ils n’ont que faire de la souveraineté tunisienne.

Hindir  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 17h 18m |           
استفاقة النهضة ليست عفوية، فهي تتزامن مع تصريحات و تدوينات صادرة عن السيناتور الأمريكي كريس مورفي، الذي يبدو أن عقد اللوبيينغ استدهفه و وافق عليه. هذا يعني أن هذا السيناتور الذي يعرف كل شاردة و واردة عن تونس قرر معادات إرادة الشعب التونسي و أعلن عليها الحرب. فهو اليوم يشترط مراقبة البرلمان الذي لفظه الشعب التونسي لأعمال الحكومة القادمة برئاسة نجلاء بودن
Dorénavant, il faut considérer le sénateur Chris Murphy comme un ennemi potentiel du peuple tunisien et le déclarer comme persona non grata.



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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