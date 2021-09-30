سويسرا تؤكد مشاركتها في القمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس يومي 20 و21 نوفمبر بجزيرة جربة

تحادث عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيّين بالخارج، اليوم الخميس مع إيتيان تيفوز، سفير الفيدراليّة السويسريّة بتونس، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامّه.



وقد ثمّن الوزير خلال هذا اللّقاء الدّعم الهامّ الذي قدّمه هذا البلد الصديق لتونس، خاصة في الجانب المالي وفي مكافحة جائحة الكوفيد-19".



كما رحّب بتأكيد سويسرا مشاركتها في القمة الفرنكفونيّة التي ستحتضنها تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.



ودعا الجرندي بالمناسبة، الدبلوماسية السويسري، إلى "مزيد تعزيز وتنويع التّعاون بين البلدين، قصد استغلال كافّة الإمكانات والفرص المتاحة في كافّة المجالات لتنمية هذا التعاون المثمر"، وفق بلاغ صادر عن الخارجية.



