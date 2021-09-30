الكاف : القبض على شخص متحصّن بالفرار بعد إقدامه على قتل زوجته دهسا بالسيارة

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 16:09قراءة: 0 د, 28 ث
وات - ألقت الوحدات الأمنية التابعة لأمن إقليم الكاف، عشية اليوم الخميس، القبض على مواطن أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين أقدم أمس الأربعاء على دهس زوجته ووالدتها بسيارته بسبب خلافات عائلية مما تسبب في وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول بإقليم أمن الكاف.

وأوضح المصدر ذاته، لمراسل (وات) بالجهة، أن الجاني، البالغ من العمر 32 سنة، لاذ بالفرار من مدينة سبيبة بعد إقدامه على جريمته، قبل أن يتم القاء القبض عليه اليوم من طرف الوحدات الأمنية بالكاف وإيقافه بعد استشارة النيابة العمومية لاستكمال الأبحاث معه وإحالته على أنظار القضاء.

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