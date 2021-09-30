منوبة: فتح محضر بحث عدلي ضد تسعة ناشطين نظموا وقفة احتجاجية وطالبوا برحيل رئيس بلدية وادي الليل

وات - باشرت فرقة الابحاث العدلية بمنوبة، محضر بحث عدلي ضد 09 اشخاص من اجل هضم جانب موظف أثناء القيام بعمله، ومحاولة اقتحام البلدية والتجمهر امام مقرها، وفق ما أفاد به مصدر امني صحفية (وات).



وبين ذات المصدر ان ذلك ياتي على اثر شكاية تقدم بها رئيس بلدية وادي الليل ضدهم، واغلبهم ناشطون في المجتمع المدني، اتهمهم فيها بهضم جانبه بالقول ومحاولة اقتحام البلدية



وقد تم امس الاربعاء، الاستماع الى المشتكى بهم، ومنهم ممثلي احزاب، حول ما نسب اليهم من رئيس البلدية من اتهامات بالتهجم عليه، ورفع شعار "ديقاج" في وجهه ومحاولة اقتحام مقر البلدية، وذلك خلال وقفة احتجاجية انتظمت الجمعة المنقضي امام مقر البلدية للمطالبة باستقالته، تم فيها اعلام اعوان الحرس الوطني، والالتجاء لعدل تنفيذ للمعاينة من قبل ادارة البلدية .



وقد لاقت شكاية رئيس البلدية، استنكارا من عدد من اعضاء المجلس البلدي الذين اصدروا بيانا في الغرض، مستغربين "تواصل الانفراد بالراي وعدم احترام حرية التعبير المكفولة بالدستور"، وفق نص البيان الممضى من قبل خمسة اعضاء من المجلس البلدي والذي حصلت (وات) على نسخة منه.



ودعا الاعضاء رئيس البلدية الى الاستقالة، حفاظا على السلم الاجتماعي وحملوه مسؤولية تازم الوضع، والانحراف عن مهامه الاصلية وعدم الاخذ بعين الاعتبار بمطالبهم الملحة منذ اشهر والمتعلقة بهيكلة المجلس ووقف البناء الفوضوي ووضع مثال للتهيئة العمرانية وتحسين البنية التحتية لمصلحة الحالة المدنية بالبلدية.



