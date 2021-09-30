وزارة التربية تعلن عن رزنامة الامتحانات الوطنية وتحدد يوم 8 جوان 2022 موعدا لانطلاق اختبارات الباكالوريا

أعلنت وزارة التربية، الخميس، ان الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا للسنة الدراسية 2021 /2022 ستنطلق يوم الأربعاء 8 جوان 2022.



وبينت الوزارة في منشور حول رزنامة الامتحانات الوطنية، تحصلت (وات) على نسخة منه، ان الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا ستنتظم هذه السنة أيام 8 و9 و10 و13 و14 و15 جوان 2022 على ان يتم الإعلان عن النتائج يوم الاحد 26 جوان.



اما دورة المراقبة فسيتم تنظيمها أيام 28 و29 و30 و1 جويلية 2022 على ان يتم الإعلان عن نتائجها يوم السبت 09 جويلية 2022.



اما امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فسينتظم أيام 20 و21 و22 جوان على ان يتم الإعلان عن النتائج يوم 5 جويلية.



وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية فموعدها سيكون أيام 23 و24 و25 جوان على ان يتم الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 8 جويلية.





