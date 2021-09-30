الحزب الوطني التونسي يعتبر تشكيل الحكومة انطلاقة فعلية لعودة دواليب الدولة الى العمل والمرور لرفع التحديات

اعتبر الحزب الوطني التونسي، أن تشكيل الحكومة هي مرحلة هامة وانطلاقة فعلية لعودة دواليب الدولة الى العمل لتجاوز الأزمة السياسية والمرور الى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن فخره بتعيين نجلاء بودن على رأس الحكومة، كأول امرأة تونسية وعربية، بما يؤكد قدرة المرأة على حسن القيادة والتغيير نحو الأفضل.



ودعا الحزب في بيان له اليوم الخميس، الى تجميع التونسيين وكل القوى الوطنية حول أهمية إعادة قيمة العمل والمبادرة، من أجل دفع التنمية الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وبعث رسائل إيجابية في الداخل والخارج، بأن تونس على الطريق الصحيح من أجل استقطاب المشاريع والمستثمرين المحليين والأجانب.



وأكد ضرورة الحد من البيروقراطية "المجحفة" التي تكبل الاستثمار وتعطل مسيرة النمو والإنجازات، والتركيز على العمل الواقعي والبراغماتي لحل المشاكل والاستجابة لتطلعات التونسيين خاصة في المجالات الحياتية.



ودعا الى القيام بإحصاء كل المشاريع المعطلة التي تعد بالآلاف سواء كانت في الجهات أو المدن، والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لإيجاد حلول لكل مشروع معطل قصد استكمال إنجازه.



