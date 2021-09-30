البوصلة تؤكد أهمية تمكين رئيسة الحكومة المكلفة بكامل الصلاحيات

أكدت منظمة البوصلة أهمية تمكين رئيسة الحكومة المكلفة من الاضطلاع بكامل صلاحياتها بعد تكوين حكومة متناصفة وقادرة على معالجة القضايا العاجلة.



فقد أعربت في بيان لها اليوم الخميس، عن مخاوفها من أن تتحول الحالة الاستثنائية الى وضع دائم يتعارض مع الدستور ومقتضيات التأسيس لنظام ديمقراطي.

واشارت في هذا السياق الي أن تكليف نجلاء بودن استند إلى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي يكرس تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية.

وحذرت المنظمة ، من ما يمكن أن ينجر عن هذا الوضع الاستثنائي من مخاطر في ظل غياب تام للآليّات الرقابية المؤسساتية والقضائية التي نص عليها دستور جانفي 2014، اضافة الى غياب أي سقف زمني لانتهاء العمل بها وعدم وضع رزنامة محددة للخطوات والاصلاحات القادمة.

وشددت على ضرورة أن تشمل الإصلاحات مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ،وذلك من خلال فتح مختلف الملفات العاجلة بشكل جدي وعميق حتى تستجيب هذه الاصلاحات بشكل حقيقي الى تطلعات التونسيين.

وأكدت أن القطع مع سلبيات العشرية الفارطة يمر وجوبا عبر وضوح الرؤية والتعامل الجدي والفعال مع ملفات الفساد والافلات من العقاب واالارهاب وخرق القانون وعدم الاكتفاء ببعض الاجراءات الترقيعية.

واوصت البوصلة بضرورة تبني مقاربة تشاركية في اعداد الاصلاحات الهيكلية وأية مقترحات لتغيير القانون الانتخابي أو النظام السياسي أو غيرها من خلال خلق فضاءات للحوار والتفاعل المواطني والمدني نظرا لأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي ستحدد مستقبل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وذكرت بضرورة احترام الحقوق والحريات، وحسن سير الهيئات المستقلة، خاصة في ظل تعليق العمل بالدستور، وعدم التذرع بالوضع الاستثنائي لخرقها من قبل مختلف السلط العمومية.

كما دعت رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة المكلّفة الى انتهاج سياسة تواصلية مفتوحة وشفافة لتوضيح الخطوات القادمة بشكل دوري ويسمح بالتفاعل مع المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع التونسي.



