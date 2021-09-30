جامعة كرة اليد تكشف عن الروزنامة العامة للمسابقات المحلية لموسمي 2020-2021 و2021-2022

كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، عن الروزنامة العامة للمسابقات المحلية لموسمي 2020-2021
و2021 - 2022 وذلك على النحو التالي:
-- بطولة الاكابر للقسم الوطني (أ) 2020-2021
السبت 2 اكتوبر - الجولة السادسة ايابا لمجموعة التتويج
السبت 9 اكتوبر - الجولة السابعة ايابا لمجموعة التتويج
الاربعاء 20 اكتوبر - المقابلات الفاصلة
-- كاس تونس للاكابر 2020-2021
الاربعاء 13 اكتوبر - الدور ثمن النهائي
السبت 16 اكتوبر - الدور ربع النهائي
السبت 23 اكتوبر - الدور نصف النهائي
الجمعة 12 نوفمبر - الدور النهائي
-- بطولة الكبريات 2020-2021
السبت 2 اكتوبر - الدور النهائي
الاحد 3 اكتوبر - نهائي كاس الرابطة
-- كاس تونس للكبريات
السبت 16 اكتوبر - الدور نصف النهائي
السبت 23 اكتوبر - الدور النهائي
-- بطولة القسم الوطني (أ) لموسم 2021-2022 تنطلق يوم 20 نوفمبر.
و2021 - 2022 وذلك على النحو التالي:
-- بطولة الاكابر للقسم الوطني (أ) 2020-2021
السبت 2 اكتوبر - الجولة السادسة ايابا لمجموعة التتويج
السبت 9 اكتوبر - الجولة السابعة ايابا لمجموعة التتويج
الاربعاء 20 اكتوبر - المقابلات الفاصلة
-- كاس تونس للاكابر 2020-2021
الاربعاء 13 اكتوبر - الدور ثمن النهائي
السبت 16 اكتوبر - الدور ربع النهائي
السبت 23 اكتوبر - الدور نصف النهائي
الجمعة 12 نوفمبر - الدور النهائي
-- بطولة الكبريات 2020-2021
السبت 2 اكتوبر - الدور النهائي
الاحد 3 اكتوبر - نهائي كاس الرابطة
-- كاس تونس للكبريات
السبت 16 اكتوبر - الدور نصف النهائي
السبت 23 اكتوبر - الدور النهائي
-- بطولة القسم الوطني (أ) لموسم 2021-2022 تنطلق يوم 20 نوفمبر.
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