جامعة كرة اليد تكشف عن الروزنامة العامة للمسابقات المحلية لموسمي 2020-2021 و2021-2022

كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، عن الروزنامة العامة للمسابقات المحلية لموسمي 2020-2021

و2021 - 2022 وذلك على النحو التالي:



-- بطولة الاكابر للقسم الوطني (أ) 2020-2021

السبت 2 اكتوبر - الجولة السادسة ايابا لمجموعة التتويج

السبت 9 اكتوبر - الجولة السابعة ايابا لمجموعة التتويج

الاربعاء 20 اكتوبر - المقابلات الفاصلة



-- كاس تونس للاكابر 2020-2021

الاربعاء 13 اكتوبر - الدور ثمن النهائي

السبت 16 اكتوبر - الدور ربع النهائي

السبت 23 اكتوبر - الدور نصف النهائي

الجمعة 12 نوفمبر - الدور النهائي



-- بطولة الكبريات 2020-2021

السبت 2 اكتوبر - الدور النهائي

الاحد 3 اكتوبر - نهائي كاس الرابطة



-- كاس تونس للكبريات

السبت 16 اكتوبر - الدور نصف النهائي

السبت 23 اكتوبر - الدور النهائي



-- بطولة القسم الوطني (أ) لموسم 2021-2022 تنطلق يوم 20 نوفمبر.



