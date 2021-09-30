بنزرت: إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حق عون مكلّف بالمالية ببلدية سجنان بتهمة التدليس والاختلاس

وات - أفاد رئيس بلدية سجنان من ولاية بنزرت، محمد علي المعلاوي، اليوم الخميس، بأن تم يوم الثلاثاء المنقضي، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون مكلف بالمالية في ذات البلدية بتهمة التدليس والاختلاس.



وبيّن المعلاوي، في تصريح لـ(وات)، بأنه كان تفطن منذ مدة، الى تعمد عون مكلف بالمالية في بلدية سجنان، تدليس امضائه وامضاء الكاتب العام لهذه البلدية بشأن أوامر بالصرف تعلقت باقتناء قطع غيار بكلفة 12 ألف دينار لفائدة شركتين دون حصول البلدية على البضاعة.

وأضاف، أنه تولى في مرحلة أولى فتح تحقيق اداري داخلي في البلدية لمزيد التأكد من الامر، ثم التقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية موضوعها التدليس والاختلاس، مشيرا الى أن النيابة العمومية أذنت لمصالح الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة للبحث في القضية، قبل ان يتولى قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم.

يذكر ان مصالح بلدية سجنان تولت، ايضا، مراسلة وزارة الاشراف لاجراء بحث اداري من جانبها، كما تم اعلام السلط الجهوية والمحلية بقضية الحال، وفق ذات المصدر.



