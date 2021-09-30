أمان الله المسعدي: يمكن لذوي الوضعيات الصحية الهشة الحصول على نوعية تلقيح تتلاءم مع حالاتهم الصحي

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 12:01قراءة: 0 د, 37 ث
وات - أفاد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي ، اليوم الخميس، أنه يمكن للمرضى الذين يعانون من وضعيات صحية استثنائية تنزيل ملفاتهم الصحية في منظومة "ايفاكس" من أجل الحصول على نوعية تلقيح تتلاءم مع حالاتهم الصحية.

ودعا المسعدي ، في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء، المرضى الذين يعانون من هشاشة صحية كبرى والمصابين ببعض الأمراض الخطيرة أو المعقدة أو النادرة، التي تجعل نوعية من التلاقيح تتلاءم معهم دون غيرها، تنزيل ملفاتهم الصحية في منظومة "ايفاكس" حتى يقوم فريق من الخبراء تحت اشراف وزارة الصحة بدراستها.

ولفت الى أن فريقا من الخبراء يقوم بصفة دورية بدراسة الملفات الصحية التي يتم تنزيلها في منظومة "ايفاكس" من قبل المرضى للبت فيها ومناقشتها ومن ثمة اختيار نوعية اللقاح الملائمة لهذه الحالات والموعد المناسب لإجرائها.

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