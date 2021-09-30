حزب التحالف من أجل تونس: تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة يبرهن على إيمان سعيّد بكفاءة المرأة

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 11:54قراءة: 1 د, 0 ث
وات - اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له اليوم الخميس، أن تعيين نجلاء بودن كأول رئيسة للحكومة في تونس وفي العالم العربي وتكليفها بتشكيل الحكومة، هو بمثابة تكريم للمرأة التونسية، ويبرهن على إيمان رئيس الجمهورية بكفاءة المرأة وقدرتها على الابداع في كل ميادين العمل، بعد أن أكّدت أهليتها لتتبوّأ مراكز القيادة في الدولة.

وأضاف الحزب، أن اختيار سعيّد لرئيسة حكومة من خارج المحيطين به ومن ساندوه في الترشح لرئاسة الجمهورية، يؤكد انفتاحه على الكفاءات الوطنية والقطع مع منظومة العائلة والأنساب والتعيينات بالولاءات الشخصية أو الحزبية، وهو بمثابة رد اعتبار للكفاءات الوطنية والنخب المعرفية التي تعرّضت طويلا للتهميش والاقصاء، وفق تقديره.

ولاحظ أن التوصية التي توجه بها رئيس الجمهورية لرئيسة الحكومة، بضرورة مضي حكومتها في مقاومة الفساد، هي بمثابة إشارة انطلاق للمسار التصحيحي لمنظومة الحكم في البلاد، مبينا أن هذه التوصية تؤكد أن الانقاذ الاقتصاد والاجتماعي سيكون من أهم محاور برنامج الحكومة.

وجدد الحزب تأكيد دعمه للمسار الإصلاحي الذي أقره رئيس الدولة الملتزم بإرادة ومطالب الشعب، باعتباره مسارا يعزز استقلالية القرار الوطني ويرسخ مكانة تونس في المجتمع الدولي ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة.

تجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية كلف أمس الاربعاء نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة التونسية، وفقا لما نصّ عليه الأمر الرّئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233332

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 00m |           
النكرات في تونس تؤيد بعضها



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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