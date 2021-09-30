كأس الاتحاد الافريقي: النادي الصفاقسي يكشف عن موعد مباراته مع باييلسا يونايتد النيجيري

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 14:50قراءة: 0 د, 35 ث
كشف النادي الصفاقسي عن موعد مباراته ضد فريق باييلسا يونايتد، في اطار ذهاب الدور الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مشيرا الى ان هذا اللقاء سيدور يوم الأحد 17 أكتوبر على ملعب "سامون سيا" بمدينة ينيغوا النيجيرية، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت تونس.

ويذكر أنّ فريق باييلسا يونايتد النيجيري تأسس سنة 2000، وقد شارك في كأس الاتحاد الافريقي في مناسبتين سنتي 2009 و2014، وفي رابطة الابطال الافريقية في مناسبة واحدة سنة 2010.

وكانت افضل نتيجة له في المسابقات القارية بلوغ الدور نصف النهائي لكاس الكنفديرالية الافريقية سنة 2009.

وفي المقابل فان النادي الصفاقسي سبق له التتويج بمسابقة الكنفديرالية في ثلاث مناسبات (2007 و2008 و2013) اضافة الى لقب في النسخة القديمة سنة 1998.

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