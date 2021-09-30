تظاهرة عودة الروح من 1 الى 17 أكتوبر بالمركز الثقافي بمقرين

يحتضن المركز الثقافي بمقرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة بداية من 1 اكتوبر المقبل التظاهرة الثقافية "عودة الروح" والتي تأتي في إطار استعادة المؤسسات الثقافية لانشطتها الدورية بعد تفشي جائحة كورونا .



وتشتمل برنامج التظاهرة التي تستمر الى يوم 17 من الشهر المقبل على مجموعة من العروض المسرحية والفنية الموجهة اضافة الى تعبيرات ثقافية تجمع بين الكوريغرافيا وفنون الاستعراض.

وتنطلق التظاهرة بعرض تنشيطي استعراضي متنوع لمجموعة "عمو سليم" يليه عرض مسرحي مدعوم للكهول بعنوان "باسطة" لشركة "بدعة" للإنتاج يوم 3 أكتوبر قبل استضافة العرض المسرحي الكوميدي المدعوم "رجب وعجب" يوم 7 أكتوبر



وتتواصل التظاهرة بعرض كوريغرافي في فنون الرقص المعاصر بعنوان "جذور" للفنان الكوريغرافي اشرف بن حمودة يوم 8 أكتوبر ليلتقي عشاق المسرح يوم 10 أكتوبر مع العرض المسرحي الموجه للكهول بعنوان "هجين" لجمعية قرنبالية للفن

ولاحباء الموسيقى موعد يوم 15 أكتوبر مع عرض موسيقي غنائي منوع بعنوان "لحن ونغم" للفنان ماهر الجعايدي لتختتم التظاهرة يوم 17 أكتوبر بالعرض المسرحي المدعوم للاطفال "لحية جدي" للشركة الثقافية للإنتاج بتونس.







