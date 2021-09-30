الجامعة التونسية للترياتلون والبراترياتلون  تنظم الجولة الثانية للبطولة الوطنية للترياتلون يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل

تنظم الجامعة التونسية للترياتلون والبراترياتلون الجولة الثانية للبطولة الوطنية للترياتلون يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل بضفاف البحيرة.



واكدت الجامعة أن جميع المشاركين الذين تجاوزوا سن الـ 15 سنة، يتوجب عليهم الاستظهار بما يفيد استكمالهم عمليّة التلقيح أو بتحليل (سريع أو" بي -سي- ار" ) بالنسبة للذين تلقوا جرعة واحدة مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحيّة المعتمدة من قبل الوزارة والجامعة.

وتتواصل عملية التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية إلى غاية يوم غد الجمعة على السادسة مساء (س18) :





