محرز بوصيان رئيسا للجنة القانونية لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 14:43قراءة: 0 د, 17 ث
اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية، اليوم الخميس، انه تم الاختيار بالاجماع من قبل الهيئة التنفيذية لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية على محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية رئيسا للجنتها القانونية التي تضم عدة شخصيات قانونية من بلدان افريقية اخرى.

وتم هذا الاختيار خلال اجتماع الهيئة التنفيذية لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية امس بالعاصمة النيجيرية ابوجا.


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