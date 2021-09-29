إحباط محاولة تهريب 518 غ من الكوكايين بمطار تونس قرطاج

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 21:11قراءة: 0 د, 26 ث
أحبط أعوان الدّيوانة بمطار تونس قرطاج، محاولة تهريب 518 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر أجنبي قادم إلى تونس من إحدى الدول الأوروبية، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، وفق بلاغ أصدرته الادارة العامة الدّيوانة التونسية، الأربعاء.

وقد اشتبه أعوان الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين، في تصرفات المسافر المذكور ليتم إخضاعه إلى التفتيش والعثور على المواد المخدرة مخفية تحت طيات ثيابه.

وتمّ وفق ذات المصدر، بعد استشارة النيابة العمومية، تحرير محضر في الغرض و إحالة المشتبه به والمادة المخدرة المحجوزة إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.


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