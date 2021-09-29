الترجي الجرجيسي يفوز على مستقبل قابس 2-1 ويكمل عقد اندية دورة البارج

تمكن الترجي الرياضي الجرجيسي من اكمال عقد الاندية التي ستشارك في دورة الباراج المؤهلة الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم الاربعاء على مستقبل قابس بنتيجة 2-1 في المباراة الفاصلة التي اقيمت بينهما في ملعب بئر الاحمر بتطاوين.



وجاء فوز فريق عاصمة الزياتين بفضل ثنائية اللاعب هارون العياري في دق 15 و 74 في حين تحقق الهدف الوحيد لمستقبل قابس عن طريق اللاعب حسين منصور في دق 50.



وفي ما يلي البرنامج الكامل لدورة الباراج من اجل ورقة الصعود الى الرابطة الاولى:



يوم 2 أكتوبر 2021 : الجولة الأولى

- الشبيبة الرياضية القيروانية – نادي أولمبيك مدنين

- الملعب التونسي- الترجي الرياضي الجرجيسي



يوم 6 أكتوبر 2021 :

- نادي أولمبيك مدنين - الملعب التونسي

- الترجي الرياضي الجرجيسي - الشبيبة الرياضية القيروانية



يوم 9 أكتوبر 2021 :

- الشبيبة الرياضية القيروانية - الملعب التونسي

- الترجي الرياضي الجرجيسي - نادي أولمبيك مدنين



وتدور مباريات الباراج في ملاعب محايدة سيتم تحديدها لاحقا.



