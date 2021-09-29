الترجي الجرجيسي يفوز على مستقبل قابس 2-1 ويكمل عقد اندية دورة البارج

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 17:35قراءة: 0 د, 47 ث
تمكن الترجي الرياضي الجرجيسي من اكمال عقد الاندية التي ستشارك في دورة الباراج المؤهلة الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم الاربعاء على مستقبل قابس بنتيجة 2-1 في المباراة الفاصلة التي اقيمت بينهما في ملعب بئر الاحمر بتطاوين.

وجاء فوز فريق عاصمة الزياتين بفضل ثنائية اللاعب هارون العياري في دق 15 و 74 في حين تحقق الهدف الوحيد لمستقبل قابس عن طريق اللاعب حسين منصور في دق 50.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لدورة الباراج من اجل ورقة الصعود الى الرابطة الاولى:

يوم 2 أكتوبر 2021 : الجولة الأولى
- الشبيبة الرياضية القيروانية – نادي أولمبيك مدنين
- الملعب التونسي- الترجي الرياضي الجرجيسي

يوم 6 أكتوبر 2021 :
- نادي أولمبيك مدنين - الملعب التونسي
- الترجي الرياضي الجرجيسي - الشبيبة الرياضية القيروانية

يوم 9 أكتوبر 2021 :
- الشبيبة الرياضية القيروانية - الملعب التونسي
- الترجي الرياضي الجرجيسي - نادي أولمبيك مدنين

وتدور مباريات الباراج في ملاعب محايدة سيتم تحديدها لاحقا.

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